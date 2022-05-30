بولندا: وصول 3 ملايين و700 ألف لاجئ من أوكرانيا

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن 21 ألفا و700 لاجئ دخلوا البلاد أمس الأحد من أوكرانيا، مقابل 25 ألفا و200 لاجيء أمس الأول السبت.



يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم تشمل إقامة قانونية وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.