اليوم السابع
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بولندا توقف إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا

الإثنين، 30 مايو 2022 01:20 م
بولندا توقف إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا وقود - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، بأن بلادها أوقفت إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا، والآن تقدم بولندا بتزويد أوكرانيا بالوقود على أساس الدفع.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الوزيرة اليوم الاثنين، "في بداية (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) قدمنا ​​الوقود مجانا لأوكرانيا، والآن هذه شحنات تجارية".

وشددت الوزيرة على أن بولندا تقوم بعمليات تسليم صادرات منتظمة إلى أوكرانيا، ولكن مع مراعاة أولوية السوق البولندية.

وأوضحت المسئولة، "شركات الوقود في أوكرانيا تتكيف. شحناتنا هي استجابة للأزمة، لكن هذا القطاع منظم جيدا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".

 


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اوكرانيا

الوقود

السوق البولندية

روسيا


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