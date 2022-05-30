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بعد قليل.. نظر تجديد حبس المتهم فى حادث مزرعة "الريف الأوروبى"

الإثنين، 30 مايو 2022 12:37 م
بعد قليل.. نظر تجديد حبس المتهم فى حادث مزرعة "الريف الأوروبى" محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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ينظر قاضى المعارضات بمحكمة الشيخ زايد بعد قليل، أمر تجديد حبس المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالقتل العمد لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض.
 
وتم اصطحاب المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، بعد مواجهته بما جاء فى التحقيقات، وصدور قرار بحبسه.
 
كشفت اجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.
   
بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى )، وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.
 
أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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