بطائرة الأحلام.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل مشجعى الأهلى إلى المغرب

كتب محمود عبد الغني

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، صباح اليوم الاثنين، رحلة خاصة رقم MS3160 من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب، إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب، لنقل مشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق في مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، على أن تعود الرحلة إلى القاهرة غدا الثلاثاء .

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة للأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية، كما تواصل مصرللطيران نقل مشجعي النادي الأهلي على متن الرحلة اليومية المنتظمة رقم MS847 التى تقلع في الثامنة صباحا من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إلي مطار الملك محمد الخامس بالمغرب .