بدء توافد طلاب الدبلومات الفنية لأداء الامتحانات بالمنصورة

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة المنصورة رصد خلاله بدء توافد طلاب الدبلومات الفنية لجميع شعب التعليم الفنى (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي)، على اللجان الامتحانية لأداء امتحانهم الثالث، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية فى 17 إداره تعليمية في محافظة الدقهلية.

وتستقبل 219 لجنة، 34465 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و13375 طالبا وطالبة بالتعليم التجارى، و3881 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، وتم تجهيز 37 استراحة على مستوى 17 إدارة تعليمية منهم 17 استراحة سيدات و20 استراحة رجال لاستقبال القائمين بأعمال الامتحانات مجهزة بكافة سبل الإعاشة.

وكان على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ترأس غرفة العمليات بالمديرية، لمتابعة أعمال الامتحانات المعملية والعملية لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021م، مقسمة على دفعات؛ للإطمئنان على سير الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وتذليل أي عقبات تواجه أبنائنا الطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أن غرفة العمليات المركزية تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة للاطمئنان على سير الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وتذليل أي عقبات تواجه أبنائنا الطلاب، موجها بضرورة الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.





