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بايدن: 7500 جندى أمريكى قتلوا في أفغانستان والعراق خلال السنوات الماضية

الإثنين، 30 مايو 2022 07:41 م
بايدن: 7500 جندى أمريكى قتلوا في أفغانستان والعراق خلال السنوات الماضية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن 7500 جندي أمريكي قتلوا في أفغانستان والعراق خلال السنوات الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: ملتزمون بدعم الجنود الأمريكيين وعائلاتهم.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

 

وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات من البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين- "لن أرسل أي شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."

 

كانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكي نفى هذه التقارير اليوم.

 


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جنود أمريكيين

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