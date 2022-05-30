بايدن حول فوضى السلاح: لا يمكنني "تجريم" الأسلحة والأمر متروك للكونجرس

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الإثنين، إن الأمر متروك للكونجرس لحظر الأسلحة الهجومية وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمبيعات الأسلحة، وقال للصحفيين: "لا يمكننى إملاء هذه الأشياء عليهم".
وفقا ليو اس ايه توداي، قال بايدن: "يمكننى القيام بالأشياء التى قمت بها وأى إجراء تنفيذى يمكننى اتخاذه، سأستمر فى القيام به. لكن لا يمكننى تجريم السلاح. لا يمكننى تغيير فحص الخلفية".
وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق لمعالجة العنف المسلح بعد أن قال زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الأسبوع الماضى إنه اختار السناتور جون كورنين (جمهورى عن تكساس) للتفاوض مع الديمقراطيين ، أجاب بايدن: " لا أعلم."
وعندما سئل يوم الاثنين عن احتمال تمرير تشريع لتشجيع الولايات على وضع قوانين لحظر الأشخاص الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين من حيازة الأسلحة ، أجاب بايدن: "من الصعب قول ذلك لأننى لم أتفاوض مع أى من الجمهوريين ".
ومع ذلك ، كرر معارضته لنوع معين من الأسلحة قادر على اطلاق اعداد كبيرة من الطلقات فى جولة واحدة وتحدث عن جلسات الاستماع التى عقدها كعضو فى مجلس الشيوخ حول "قوانين الأسلحة العقلانية".
كما استذكر زيارة سابقة لمستشفى الصدمات فى نيويورك حيث أظهر له الأطباء إصابات بطلقات نارية وقال: "أظهروا لى صورة بالأشعة السينية رصاصة عيار 9 ملم تنفخ الرئة خارج الجسم".
وقال: "أعتقد أن الأمور ساءت لدرجة أن الجميع أصبحوا أكثر عقلانية حيال ذلك" ، مرددًا ملاحظات الديموقراطيين الآخرين مثل رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ ديك دوربين والسناتور جو مانشين الذى عبروا عن آرائهم فى الأيام الأخيرة بأن الجمهوريين يبدون أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن السيطرة على الأسلحة منذ وفاة 19 طفلاً ومعلمين فى أوفالدي.
تعهد بايدن باتخاذ إجراءات للحد من العنف باستخدام الأسلحة النارية خلال زيارة لمدرسة روب الابتدائية وكنيسة محلية فى أوفالدى ، حيث هتف حشد من المتظاهرين "افعلوا شيئًا"، وأجاب بايدن: "سنفعل" ، مشيرًا إبهامه إلى الحشد.
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