بايدن حول فوضى السلاح: لا يمكنني "تجريم" الأسلحة والأمر متروك للكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الإثنين، إن الأمر متروك للكونجرس لحظر الأسلحة الهجومية وتعزيز ‏عمليات التحقق من الخلفية لمبيعات الأسلحة، وقال للصحفيين: "لا يمكننى إملاء هذه الأشياء ‏عليهم".‏

وفقا ليو اس ايه توداي، قال بايدن: "يمكننى القيام بالأشياء التى قمت بها وأى إجراء تنفيذى يمكننى ‏اتخاذه، سأستمر فى القيام به. لكن لا يمكننى تجريم السلاح. لا يمكننى تغيير فحص الخلفية"‏.

وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق لمعالجة العنف المسلح بعد أن قال زعيم ‏الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الأسبوع الماضى إنه اختار السناتور جون كورنين (جمهورى عن ‏تكساس) للتفاوض مع الديمقراطيين ، أجاب بايدن: " لا أعلم."‏

وعندما سئل يوم الاثنين عن احتمال تمرير تشريع لتشجيع الولايات على وضع قوانين لحظر الأشخاص ‏الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين من حيازة الأسلحة ، أجاب بايدن: "من الصعب قول ‏ذلك لأننى لم أتفاوض مع أى من الجمهوريين ".‏

ومع ذلك ، كرر معارضته لنوع معين من الأسلحة قادر على اطلاق اعداد كبيرة من الطلقات فى جولة ‏واحدة وتحدث عن جلسات الاستماع التى عقدها كعضو فى مجلس الشيوخ حول "قوانين الأسلحة ‏العقلانية"‏.

كما استذكر زيارة سابقة لمستشفى الصدمات فى نيويورك حيث أظهر له الأطباء إصابات بطلقات نارية ‏وقال: "أظهروا لى صورة بالأشعة السينية رصاصة عيار 9 ملم تنفخ الرئة خارج الجسم".‏

وقال: "أعتقد أن الأمور ساءت لدرجة أن الجميع أصبحوا أكثر عقلانية حيال ذلك" ، مرددًا ملاحظات ‏الديموقراطيين الآخرين مثل رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ ديك دوربين والسناتور جو ‏مانشين الذى عبروا عن آرائهم فى الأيام الأخيرة بأن الجمهوريين يبدون أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن ‏السيطرة على الأسلحة منذ وفاة 19 طفلاً ومعلمين فى أوفالدي.‏

تعهد بايدن باتخاذ إجراءات للحد من العنف باستخدام الأسلحة النارية خلال زيارة لمدرسة روب ‏الابتدائية وكنيسة محلية فى أوفالدى ، حيث هتف حشد من المتظاهرين "افعلوا شيئًا"، وأجاب بايدن: ‏‏"سنفعل" ، مشيرًا إبهامه إلى الحشد.‏