اليوم السابع
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انتقام الشركاء.. نصب عليهم فاختطفوه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

الإثنين، 30 مايو 2022 12:00 ص
انتقام الشركاء.. نصب عليهم فاختطفوه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

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اختطف متهمون مواطنا في المطرية، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، فتم القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم. وقال الجناة: توجد خلافات قديمة بيننا على "عمولة أرض"، فقررنا الانتقام منه، فاختطفناه وتعدينا عليه بالضرب وأجبرناه بالتوقيع على إيصال أمانة.
 
تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة)، بقيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، باستدراجه واحتجازه داخل الشقة محل سكن أحدهم والتعدى عليه بالضرب دون إصابات وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على إثر خلافات بينهم وبين المجنى عليه حول عمولة بيع قطعة أرض، ما أثار حفيظتهم فقاموا بإستدراجه وإرتكاب الواقعة.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهمين.
 
 

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اخبار الحوادث

المطرية


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