انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بمناطق وسط سيناء بدون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية فى مناطق وسط سيناء انتظام بدون تلقى شكاوى، وقال سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه قام بمرافقة حسين عراده مدير الإدارة التعليمية بالحسنه ، بالمرور والمتابعة علي عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي والتجاري بقرية بغداد للتأكد من انتظام أداء الطلاب للامتحانات ومدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ علي مسافات التباعد حرصآ علي سلامة وصحة جميع الطلاب.



وأضاف، أن الجولة شملت الجولة المرور علي لجان مجمع قرية بغداد ، ومتابعة إنتظام سير الإمتحانات والطلاب داخل اللجان وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنه إمتحانيه.



وتابع، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينة للمتابعة اليومية والتعامل الفوري مع أية طوارئ قد تحدث أثناء فترة الإمتحانات.



وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اعلن لنه تم تزويد اللجان الامتحانية بعدد 60 عصا إلكترونية للكشف عن أي معادن و حتى تسير العملية الإمتحانية سيراً طبيعياً ، والتوجيه بالإلتزام بوقت توزيع الأسئلة من المراكز إلى اللجان ووقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المراكز .



اضاف انه تم توقيع بروتوكولات وتنسيقات مع مديريات الأمن والصحة والكهرباء وهيئة الإسعاف وجمعية الهلال الأحمر ومرفق المياه والتليفونات ومجالس المدن بالمحافظة، و تم تجهيز الاستراحات وعددها19 استراحة على مستوى المحافظة لإستقبال المنتدبين لأعمال الإمتحانات بكافة وسائل الإعاشة ، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل بغرفة العمليات الفرعية بالإدارات الست لتذليل العقبات والأحداث التي قد تتم أثناء سير الإمتحانات.



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يؤدى الامتحانات 4298 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.



وأضاف، لم تسجل أى ملاحظات، لافتا إلى أن الإدارات التعليمية الست سبقت بداية الامتحانات بتجهيز المدارس الفنية ، وروعي مع دخول الطلاب للجان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة لجميع اللجان .



وأوضح المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء ان الامتحانات تعقد فى 25 لجنة وهى 13 تعليم صناعى تضم 2414 طالب ، ، وطلاب مجال التعليم الصناعي 3 سنوات الجملة 2198 طالب ، والتعليم الصناعي 5 سنوات 17 طالب وطالبة ، والتعليم الصناعي اعداد مهني199طالب ، وطلاب التعليم التجاري 3 سنوات 1186 طالب ، ولجان التعليم الفندقي لجنة واحدة بإجمالي 125 طالب ، والتعليم الفندقي 3 سنوات 73 طالب ، والتعليم الفندقي اعداد مهني 52 طالب ، و التعليم الزراعي 3 لجان ، و 573 طالب ، والتعليم الزراعي 3 سنوات 547 طالب ، والتعليم الزراعي وإعداد مهنى 26 طالب .