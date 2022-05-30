الوكالة الفرنسية تطلق استراتيجيتها مع مصر حتى 2025 في حصور وزير التموين

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الإثنين، استراتيجيتها الجديدة للتعاون مع مصر، والتي تصل قيمتها إلى 1.25 مليار يورو حتى عام 2025.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وسفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، وكذلك ممثلون عن الوزارات وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي الهيئات التنظيمية والهيئات العامة والبنوك والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وتصل قيمة الالتزامات التراكمية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر منذ عام 2006 إلى أكثر من 1.3 مليار يورو، كما تستند الاستراتيجية الجديدة إلى الشراكة المعززة بين الوكالة ومصر، مما يؤدي إلى حشد 25.1 مليار يورو أخرى في السنوات القادمة.