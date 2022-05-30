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النمسا: الاتحاد الأوروبى عليه التفكير بالعقوبات ضد روسيا معا مع مراعاة المواقف

الإثنين، 30 مايو 2022 09:36 م
النمسا: الاتحاد الأوروبى عليه التفكير بالعقوبات ضد روسيا معا مع مراعاة المواقف نيهامر
كتب أحمد عرفة

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دعا المستشار النمساوي، كارل نيهامر ، دول الاتحاد الأوروبي لمراعاة مواقف بعضها البعض حيال فرض العقوبات على روسيا، لافتا إلى أن بروكسل تركز فقط على حظر النفط الروسي وتتغاضى عن حظر اليورانيوم، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المستشار النمساوي، إنه لسبب ما لا لم تناقش دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد اليورانيوم من روسيا، متابعا: نحتاج للتركيز أكثر في مسألة العقوبات، هناك نقاش موسع حول فرض حظر على النفط والغاز، لكن هل لاحظتم غياب أية نقاشات حول حظر استيراد اليورانيوم.

 

 وأوضح المستشار النمساوي أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تفكر في العقوبات ضد روسيا معا، مع مراعاة مواقف بعضها البعض.

 


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