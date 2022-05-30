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الناتو: أمد الحرب فى أوكرانيا سيطول

الإثنين، 30 مايو 2022 11:14 ص
الناتو: أمد الحرب فى أوكرانيا سيطول الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الحلف قد تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أوكرانيا في الخريف الماضي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف ستولتنبرج "لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الحرب .. في الواقع، في الخريف الماضي تبادلنا معلومات استخبارية.. نحتاج لأن نكون مستعدين لحرب طويلة".

 

في الوقت نفسه، أشار ستولتنبرج إلى أن حلفاء الناتو يجب أن "يدعموا حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".

 

في الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحلف الناتو إن الوضع في أوكرانيا يتحول إلى "حرب استنزاف طويلة الأمد"، ولا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي، و يجب على الحلفاء تقديم الدعم للجانب الأوكراني.

 


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