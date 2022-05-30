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المفوضية الأوروبية: لا نعلق آمالا على إمكانية إقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

الإثنين، 30 مايو 2022 06:46 م
المفوضية الأوروبية: لا نعلق آمالا على إمكانية إقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا اورسولا
كتب أحمد عرفة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها لا تعلق آمالا كبيرة، على إمكانية تجاوز دول الاتحاد الأوروبي، الخلافات، والاتفاق على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية،: لقد حللنا جميع القضايا بشكل أساسي، باستثناء قضية واحدة: مسألة إمدادات النفط عبر خط الأنابيب. والمناقشات حول هذه المسألة لا تزال جارية.

 

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

 

 

وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين- "لن أرسل أي شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."

 

 

كانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكي نفى هذه التقارير اليوم.

 

 

 

 


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