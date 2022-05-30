المستشار الألماني: وحدة أوروبا حتى الآن ترسل إشارة جيدة إزاء الحرب الروسية

كتب أحمد عرفة

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى حل جيد للأزمة الخاصة بحظر الاتحاد الأوروبي المقترح على النفط الروسي عاجلا أو آجلا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألماني: إن وحدة أوروبا حتى الآن ترسل إشارة جيدة إزاء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح المستشار الألماني أن قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في حل المشكلات معا، مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بأنه يمكننا مواصلة مناقشة حل جيد معا اليوم وغدا.

وتابع المستشار الألماني أنه يرى أن المحادثات تدور بإرادة التوصل إلى اتفاق، مستطردا أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما إذا كان هذا سيكون هو الوضع بالفعل، لكن كل ما أسمعه يبدو وكأنه يشير إلى إمكان التوصل لإجماع، وعاجلا أو آجلا سيكون هناك إجماع.