المستشار الألمانى: بلادنا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية

كتب أحمد عرفة

أعلن المستشار الألمانى، أولاف شولتز، أن ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية بوتائر سريعة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألمانى، إن ألمانيا بدأت بالتحضيرات لهذا الوضع مبكرا، وقد بدأت في ديسمبر بإجراء المناقشات مع الوزارات والهيئات المختصة بشأن ما سيكون إذا كان هناك تصعيد، وما ستكون العواقب على قطاع الطاقة، ولذلك كنا مستعدين إلى حد كبير واتخذنا كل الإجراءات، ونحن نمضي قدما إلى الأمام بوتائر سريعة وبنشاط كبير.

وأوضح المستشار الألمانى، أن ألمانيا تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول موسم الخريف، والتخلص من الاعتماد على النفط الروسي قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن هناك استثمارات كبيرة في البنية التحتية لموانئ بحري البلطيق والشمال لتكون لدى ألمانيا إمكانية استيراد الغاز من العالم كله، وتعزيز استقلالنا.