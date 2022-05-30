"الكهرباء": الأحمال تتخطى 31 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز الـ 15 ألف ميجا

كتبت: رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم تخطت الـ 30 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة، حيث بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 31 ألفا و400 ميجاوات.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 47 ألفا و350 ميجاوات، موضحة أنه قد بلغ احتياطى القدرات الكهربائية 15 ألفا و700 ميجاوات.

وأشار البيان إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرار كبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء على اثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.