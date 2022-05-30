اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 02:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفلان بذكرى مرور العائلة المقدسة بعد غد

الإثنين، 30 مايو 2022 02:00 ص
الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفلان بذكرى مرور العائلة المقدسة بعد غد العائلة المقدسة
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قم وخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.
 
وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسار، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى. 
 
وفى سياق متصل، قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن هناك 25 نقطة لرحلة العائلة المقدسة بمصر، حيث تم افتتاح عدد منها فى الماضى واليوم تم افتتاح نقطة وادى النطرون، وتابع:" وخلال أيام سيتم افتتاح دير المحرق بمحافظة أسيوط وهو أحد نقاط مسار العائلة المقدسة".
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

البابا تواضروس الثانى

البابا فرنسيس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة