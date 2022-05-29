اليوم السابع
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راعى كنيسة مارمرقس بأسوان: نطلب البركة لمصر فى صلواتنا بعيد دخول العائلة المقدسة

الأحد، 29 مايو 2022 11:26 ص
راعى كنيسة مارمرقس بأسوان: نطلب البركة لمصر فى صلواتنا بعيد دخول العائلة المقدسة مسار العائلة المقدسة
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار فى المنام، وقال له قوم وخذ الصبى وأمه وأذهب بهم إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.
 
ويقول الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد أي مظاهر احتفال داخل المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة لأنها لم تكن من المسارات، فقد كانت فى اتجاه سينا حتى أسيوط، قائلا "بنصلى قداس للعيد ونطلب البركة لمصر ونذكر المصريين بهذه المناسبة". 
 
وأشار إلى أن القداسات تكون الساعة 7 صباحا لمدة ساعتين، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية، حيث تبدأ القداسات بقداس عشية الأربعاء مع قداسات يوم الأربعاء وقداس عشية الخميس ذكرى عيد الصعود. 
 
 
 
 

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