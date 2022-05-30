العثور على 3 أطفال مذبوحين وسيدة بها طعنات نافذة في ظروف غامضة بالدقهلية

فريق المحافظات

عثر أهالى قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر، بشمال محافظة الدقهلية، على سيدة بها آثار ذبح بالرقبة وملقاة بجوار إحدى الترع التابعة للقرية، وتبين وجود ثلاثة أطفال بهم آثار ذبح بالرقبة فى ظروف غامضة.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد فتحى هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالى قرية ميت تمامة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على سيدة فى العقد الثالث ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى "حنان.م.م"، 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، وتم نقل الحالة إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولى لإسعافها، حيث إن الحالة العامة لها كانت سيئة للغاية. وتبين خلال الفحص العثور على ثلاثة أطفال مذبوحين بذات المنطقة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع البحث، للوصول إلى الحادث وهوية الأطفال وأسباب تواجدهم بالمنطقة، وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف وجودها بالمنطقة وسؤال شهود العيان.