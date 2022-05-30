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الصحة: جدرى القرود لا يتحور وانتشاره يحتاج لالتصاق وثيق مع مصدر العدوى

الإثنين، 30 مايو 2022 02:34 م
الصحة: جدرى القرود لا يتحور وانتشاره يحتاج لالتصاق وثيق مع مصدر العدوى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن جدرى القرود لا يتحور وهو فيروس من نوع DNA وانتشاره يحتاج إلى التصاق وثيق مع مصدر العدوى، وتابعت : نمتلك تطعيمة وأبحاث منذ زمن طويل.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع إن الفيروس ليس هناك خوف منه ولا توجد اى اصابات بمصر حتي الآن .

 
وأوضح أن جدرى القرود هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يحدث بشكل أساسى فى مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.
 

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