الصحة العالمية تصنف تهديد جدرى القرود بالمعتدل ومخاوف من انتقاله للحيوانات

كتبت أمل علام

قامت منظمة الصحة العالمية بترقية التهديد العالمي لجدري القردة إلى "معتدل" وسط مخاوف من انتقال الفيروس إلى الحيوانات وعدم القضاء عليه أبدًا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض "خطر معتدل" لأنه تم الإبلاغ عن مجموعات في أماكن مختلفة في وقت واحد، وانتشر الوباء، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أوائل مايو، إلى 24 دولة وضرب 106 بريطانيين، مضيفة، أن مخاطر الفيروس قد ترتفع إذا انتشر إلى مجموعات أكثر عرضة للخطر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن زيادة الإصابات تشير إلى أن الفيروس "ربما كان ينتشر بشكل غير معروف" لأسابيع أو أكثر، هناك مخاوف متزايدة من أن ينتقل جدري القرود إلى الحيوانات البرية ولن يتم القضاء عليه أبدًا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بترقية تهديد جدري القردة للعالم إلى "معتدل"، حيث ينتشر الفيروس المداري إلى عشرات البلدان، موضحة، إن انفجار الحالات التي لا صلة لها ببعضها البعض أو بأفريقيا يعني أن الرقم الحالي "من المرجح أن يكون أقل من الواقع".

وقد حذرت من أنه إذا استمرت العدوى، فقد يبدأ الأشخاص المعرضون للخطر والأطفال - الذين من المرجح أن يموتوا بسبب الفيروس - في الإصابة به.

حتى الآن، انتشر تفشي المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أوائل مايو، إلى 24 دولة وتم تشخيصه في 106 بريطانيين، غالبيتهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، هناك أيضًا مخاوف متزايدة من انتقال الفيروس إلى الحيوانات البرية وتصبح مستوطنة في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إن انتقال جدري القرود بين البشر والحيوانات سيزيد من خطر تحور جدرى القرود في الوقت الحالي، تعتبر المخاطر على الصحة العامة معتدلة، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن من المحتمل أن تصبح عالية، يأتي ذلك بعد أن ادعى طبيب سابق في منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن جدري القرود ربما يكون قد انتشر في الغرب لسنوات دون أن يتم اكتشافه، لا يمكن للعلماء استبعاد أن التفشي الحالي قد تأجج من قبل حفلات المثليين في أوروبا.

حذر خبراء بريطانيون من أن المزيد من المهرجانات الموسيقية يمكن أن تكون أحداثًا فائقة الانتشار هذا الصيف، وسلطوا الضوء على حدث Mighty Hoopla الذي يستمر يومين في لندن في نهاية هذا الأسبوع لأنه سيجذب الكثير من الأشخاص المثليين.

في غضون ذلك، حذر المستشارون العلميون للحكومة البريطانية من عزل الهامستر والأرانب والقوارض الأخرى التي يمتلكها مرضى مصابين لمدة 3 أسابيع.

قالت مجموعة مراقبة العدوى الحيوانية البشرية والمخاطر (HAIRS) ، إن هذه الحيوانات كانت الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ويمكن أن تنشره في التجمعات البرية.

وأوضحت الصحيفة انه لتقييم ي تقييم للمخاطر نُشر يوم الأحد، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصنيفها `` المعتدل '' يمكن دفعه إلى `` مرتفع '' إذا استغل الفيروس الفرصة لإثبات نفسه كممرض بشري وانتشر إلى الفئات الضعيفة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الظهور المفاجئ والنطاق الجغرافي الواسع للحالات يشيران إلى انتقال الفيروس على نطاق واسع بين البشر، والذي ينتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد وقطرات الأشخاص المصابين، كما حذرت من أن زيادة حالات الإصابة بجدرى القرود تشير إلى أن الفيروس "ربما كان ينتشر دون التعرف عليه لعدة أسابيع أو أكثر".

وقالت الصحيفة، كانت الحالات المبلغ عنها حتى الآن خفيفة ولكن هناك خطر أن يكون للفيروس تأثير صحي أكبر، إذا انتشر إلى الأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مثل بعض مرضى فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، الذين قد يكونون معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بمرض أكثر شدة.

يمكن لجدري القرود أن يقتل ما يصل إلى 10% من الأشخاص الذين يصيبهم بالعدوى، السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 - على غرار ما حدث عندما انتشرت كورونا لأول مرة، كان معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس أعلى بين الأطفال في الفاشيات السابقة.

حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود مخاطر عالية والتعرض لمزيد من انتشار الفيروس من خلال الاتصال الجلدي بين العائلات والشركاء الجنسيين، وكذلك بسبب ملامسة المواد الملوثة، مثل الأواني والفراش والملابس.

وقالت الوكالة "ومع ذلك، في الوقت الحاضر، يبدو أن المخاطر على عامة الناس منخفضة".

وحذرت من أن "جزءًا كبيرًا" من السكان معرضون للإصابة بمرض جدري القردة بسبب التوقف عن برنامج التطعيم ضد الجدري.

عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الأربعين تم تطعيمهم، في المملكة المتحدة، كان يتم تقديم هذه اللقاح للأطفال بشكل روتيني حتى قبل أربعة عقود، قبل القضاء على الفيروس.

وقالت الصحيفة، إنه نظرًا لأن الجدري وجدري القرود متشابهان جدًا، يُعتقد أن أولئك الذين تلقوا اللقاح لديهم ما يصل إلى 85% من المناعة ضد السلالة المنتشرة من جدري القرود.

وأوضحت، إن هناك "خطر محتمل" على العاملين الصحيين الذين يعالجون شخصًا مصابًا بالفيروس إذا لم يرتدوا معدات الوقاية الشخصية (PPE) لمنع انتقال العدوى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس جدري القرود بين الأطباء في التفشي الحالي، لكن أحد العاملين في أصيب بالعدوى في عام 2018 بعد علاج مريض عاد من نيجيريا.

حذرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أيضًا من أن الأشخاص الذين لديهم شركاء جنسيين متعددين مؤخرًا - سواء في مكان إقامتهم أو في الخارج - قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بجدري القرود.

وقالت إنه يجب على رؤساء الصحة التواصل مع المجتمعات المعرضة للخطر، والتي تشمل "في الوقت الحاضر" الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال واتصالاتهم الوثيقة.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إنه "سيكون من الحكمة" أن يحد الأشخاص من عدد شركائهم الجنسيين خلال المرحلة المبكرة من تفشي المرض، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الدكتور ويل نوتلاند، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، من أن المهرجانات قد تزيد من انتشار الفيروس، تم ربط الفاشية الحالية، التي تم اكتشافها لأول مرة في مسافر من نيجيريا إلى المملكة المتحدة في 6 مايو، بالعديد من الأحداث الفائقة الانتشار، بما في ذلك مهرجان فخر المثليين في غران كناريا، ومهرجان في بلجيكا و "ساونا" في إسبانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، إنه قلق بشأن "التجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات"، التي يمكن أن تسرع انتقال العدوى.

وقال إن الحالات التي تم تحديدها هي "من بين أولئك الذين يمارسون نشاطًا جنسيًا"، وتخلق أعراضًا غير مألوفة.

قال ماتيو بروشازكا، عالم الأوبئة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ، إن جدير القرود يمكن أن ينتشر إلى أي شخص من خلال الاتصال الوثيق - بما في ذلك الاتصال بالأشياء التي يستخدمها شخص مصاب، مثل أدوات المائدة أو ملابسهم.

وأكدت 24 دولة حتى الآن حالات إصابة بفيروس جدري القرود، وسجلت إسبانيا والمملكة المتحدة والبرتغال معظم الإصابات، تم تشخيصه في إجمالي 436 شخصًا حتى الآن.

حذرت الدكتورة سيلفي بريان، رئيسة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، من أن الإصابات المبلغ عنها قد تكون مجرد" ذروة جبل الجليد" وأن العديد من الحالات قد لا يتم اكتشافها.