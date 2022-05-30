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الصحة : الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا تقوى المناعة

الإثنين، 30 مايو 2022 12:27 م
الصحة : الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا تقوى المناعة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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 قالت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطيرة عند الإصابة بالفيروس.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

الصحة

لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية

الجرعة الثالثة لكورونا

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