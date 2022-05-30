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السجن 15 عاما لـ"بائع منظفات" خطف طفلا وتعدى عليه في الشرقية

الإثنين، 30 مايو 2022 11:22 ص
السجن 15 عاما لـ"بائع منظفات" خطف طفلا وتعدى عليه في الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بائع منظفات، لقيامه بخطف طفل عمره 6 سنوات، والتعدى عليه وتعريض حياته للخطر، 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية.  

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد عبد المنعم دنانة، ومحمد سامى بده، وسكرتارية حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

 تعود أحداث القضية رقم  5270 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم  629  كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة، إحالة "محمود ال ع "28 عاما بائع منظفات، مقيم دائرة مركز أبوحماد، لقيامه يوم 4 فبراير، بخطف المجني عليه الطفل" ص م أ" 6 سنوات بطريق التحايل بأن أوهمه بشراء الحلوى له واقتياده لمكان بعيدا عن أعين المارة وتعدى عليه .

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بخطف الطفل والتعدى عليه بالقوة وتعريض حياته للخطر، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وقدمته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.




 


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الشرقية

جنايات الزقازيق

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