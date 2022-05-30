اليوم السابع
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الرقابة الصحية: نستهدف رسم خريطة مخاطر الصحة البيئة ببناء منشآت خضراء

الإثنين، 30 مايو 2022 03:22 م
الرقابة الصحية: نستهدف رسم خريطة مخاطر الصحة البيئة ببناء منشآت خضراء الدكتور أشرف اسماعيل والدكتور ياسر حفنى يناقشا آليات تطور بناء المتشفيات الخضراء
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن معايير بناء وهيكلة المنشآت الصحية الخضراء تخص كافة المنشآت التي تقدم خدمات صحية وليس المستشفيات فقط، وتابع: 80 % من معاير التسجيل والاعتماد للمنشآت الطبية تؤهل المنشأة لتطبيق 8 معايير هامة لتحقيق التميز نحو منشآت آمنة بيئيا على المريض.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أ"اليوم السابع"، على هامش مؤتمر الهيئة حول التميز حول رعاية صحية خضراء ومستدامة أمس الأحد: نضمن جودة مخرجات خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمريض، ونعمل على تنظيم القطاع الصحي المصري بما يضمن سلامة واستدامة الثقة في القطاع الصحي المصري، مشيرا إلى انتهاء الهيئة من دليل متطلبات التميز للمنشآت الخضراء والمستدامة.

ومن جانبة قال الدكتور ياسر حفني رئيس HPG للرعاية الصحية، إن التوجة الذي تقوده هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نحو منشآت خضراء آمنة ومستدامة إنما يحدث طفرة كبيرة في مستوى جودة الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا نحو البناء الأخضر والتكنولوجيا التي تضمن خلو البيئة من الملوثات اعتمادا علي تقليل الانبعاثات والملوثات التي تخرج من المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر ستكون انطلاقة حقيقة للدفع نحو شمولية تجربة البناء الأخضر والمحافظة علي البيئة بكل الصور.        

 وتابع: هيئة الاعتماد والرقابة تسعى إلى نشر الوعي بالممارسات الصديقة للبيئة والامتثال إلى القوانين واللوائح البيئية والمساهمة في رسم خريطة مخاطر الصحة البيئة.


الرقابة الصحية

المستشفيات الخضراء

البيئة

قمة المناخ


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