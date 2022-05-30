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الرئيس جو بايدن يزور قبر ابنه الراحل "بو" في "يوم الذكرى".. صور‏

الإثنين، 30 مايو 2022 06:23 م
الرئيس جو بايدن يزور قبر ابنه الراحل "بو" في "يوم الذكرى".. صور‏ بايدن يزور قبر ابنه
كتبت: نهال أبو السعود

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زار الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم الذكرى قبر نجله بو بايدن ، الرائد السابق في الحرس الوطني في ‏ولاية ديلاوير ، الذي توفي قبل سبع سنوات اليوم الاثنين، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.‏
 
بايدن يزور قبر ابنه بو
بايدن يزور قبر ابنه بو
 
حضر بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن قداسًا صباحيًا لمدة نصف ساعة في سانت جوزيف على نهر ‏برانديواين في ويلمنجتون ، وكانت السيدة الأولى تحمل باقة من الزهور الوردية عند دخولها الكنيسة.‏
 
بعد القداس ، سار آل بايدن ببطء إلى قبر بو بايدن في مقبرة الكنيسة، وقد توفي في 30 مايو 2015، ‏وانضمت شقيقة الرئيس بايدن ، فاليري بايدن أوينز ، وأحفاده اليه عند المقبرة
بايدن يزور قبر ابنه
بايدن يزور قبر ابنه
 
وتأتي زيارة القبر بعد يوم من زيارة الرئيس جو بايدن لأوفالدي ، تكساس  لتقديم احترامهم في موقع ‏تذكاري في مدرسة روب الابتدائية ، ومقابلة عائلات 21 ضحية قتلوا على يد مسلح يبلغ من العمر 18 ‏عامًا الأسبوع الماضي.‏
 
كما تحدث الرئيس الامريكي عن ألم فقدان طفل ليلة إطلاق النار في تكساس وقال وقتها: "إن فقدان ‏طفل يشبه اقتلاع قطعة من روحك. هناك فجوة في صدرك ، وتشعر وكأنك مستغرقة فيه ولن تكون ‏قادرًا على الخروج منه. إنه خانق".‏
 
عاني الرئيس الأمريكي أيضا من فقدان ابنه أخرى له حيث توفيت ابنته البالغة من العمر عامًا واحدًا في ‏حادث سيارة عام 1972.‏
 
 

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