الرئيس جو بايدن يزور قبر ابنه الراحل "بو" في "يوم الذكرى".. صور‏

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم الذكرى قبر نجله بو بايدن ، الرائد السابق في الحرس الوطني في ولاية ديلاوير ، الذي توفي قبل سبع سنوات اليوم الاثنين، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
بايدن يزور قبر ابنه بو
حضر بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن قداسًا صباحيًا لمدة نصف ساعة في سانت جوزيف على نهر برانديواين في ويلمنجتون ، وكانت السيدة الأولى تحمل باقة من الزهور الوردية عند دخولها الكنيسة.
بعد القداس ، سار آل بايدن ببطء إلى قبر بو بايدن في مقبرة الكنيسة، وقد توفي في 30 مايو 2015، وانضمت شقيقة الرئيس بايدن ، فاليري بايدن أوينز ، وأحفاده اليه عند المقبرة
بايدن يزور قبر ابنه
وتأتي زيارة القبر بعد يوم من زيارة الرئيس جو بايدن لأوفالدي ، تكساس لتقديم احترامهم في موقع تذكاري في مدرسة روب الابتدائية ، ومقابلة عائلات 21 ضحية قتلوا على يد مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا الأسبوع الماضي.
كما تحدث الرئيس الامريكي عن ألم فقدان طفل ليلة إطلاق النار في تكساس وقال وقتها: "إن فقدان طفل يشبه اقتلاع قطعة من روحك. هناك فجوة في صدرك ، وتشعر وكأنك مستغرقة فيه ولن تكون قادرًا على الخروج منه. إنه خانق".
عاني الرئيس الأمريكي أيضا من فقدان ابنه أخرى له حيث توفيت ابنته البالغة من العمر عامًا واحدًا في حادث سيارة عام 1972.
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