الرئيس جو بايدن يزور قبر ابنه الراحل "بو" في "يوم الذكرى".. صور‏

كتبت: نهال أبو السعود

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم الذكرى قبر نجله بو بايدن ، الرائد السابق في الحرس الوطني في ‏ولاية ديلاوير ، الذي توفي قبل سبع سنوات اليوم الاثنين، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.‏



بايدن يزور قبر ابنه بو

حضر بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن قداسًا صباحيًا لمدة نصف ساعة في سانت جوزيف على نهر ‏برانديواين في ويلمنجتون ، وكانت السيدة الأولى تحمل باقة من الزهور الوردية عند دخولها الكنيسة.‏

بعد القداس ، سار آل بايدن ببطء إلى قبر بو بايدن في مقبرة الكنيسة، وقد توفي في 30 مايو 2015، ‏وانضمت شقيقة الرئيس بايدن ، فاليري بايدن أوينز ، وأحفاده اليه عند المقبرة



بايدن يزور قبر ابنه

وتأتي زيارة القبر بعد يوم من زيارة الرئيس جو بايدن لأوفالدي ، تكساس لتقديم احترامهم في موقع ‏تذكاري في مدرسة روب الابتدائية ، ومقابلة عائلات 21 ضحية قتلوا على يد مسلح يبلغ من العمر 18 ‏عامًا الأسبوع الماضي.‏

كما تحدث الرئيس الامريكي عن ألم فقدان طفل ليلة إطلاق النار في تكساس وقال وقتها: "إن فقدان ‏طفل يشبه اقتلاع قطعة من روحك. هناك فجوة في صدرك ، وتشعر وكأنك مستغرقة فيه ولن تكون ‏قادرًا على الخروج منه. إنه خانق".‏

عاني الرئيس الأمريكي أيضا من فقدان ابنه أخرى له حيث توفيت ابنته البالغة من العمر عامًا واحدًا في ‏حادث سيارة عام 1972.‏