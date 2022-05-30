وقال يون - لعشرات من الجنود والعاملين بالوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "أنا أقدر العمل الجاد الذى بذلتموه فى نقل المكاتب والمقرات، حيث انتقل المكتب الرئاسى إلى مقر وزارة الدفاع التى ظلت تستخدمه حتى الآن" مضيفا "أن الوضع الأمني يزداد خطورة يوما بعد يوم وبدون تفانيكم فى الأمن القومى، لن يكون اقتصادنا وجميع أنشطتنا الاجتماعية قادرة على العمل كما ينبغى" .

وكانت هذه هى الزيارة الأولى للرئيس الكورى الجنوبى إلى المبنى المشترك بين الوزارة وهيئة الأركان، بعد نقل المكتب الرئاسى إلى ما كان سابقا مقرا لوزارة الدفاع، بعد توليه منصبه فى 10 مايو.