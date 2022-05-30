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الرئيس السيسى ونظيره البولندي يشهدان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم

الإثنين، 30 مايو 2022 01:13 م
الرئيس السيسى ونظيره البولندي يشهدان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الرئيس السيسى ونظيره البولندي يشهدان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس البولندي أندريه دودا، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات المختلفة. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.
 
 ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.
 
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

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