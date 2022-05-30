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الرئيس السيسى: بحثت مع رئيس بولندا سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمى

الإثنين، 30 مايو 2022 01:39 م
الرئيس السيسى: بحثت مع رئيس بولندا سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع الرئيس البولندي سبل تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الجانب البولندي إلى آفاق أرحب ونرحب باستئناف الرحلات إلى مصر".
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.
 
 ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.
 
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.
 
 

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