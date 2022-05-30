وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين، "نحن استخدمنا طريقة مشابهة لدى سداد إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية"، مؤكدا أن هذه الطريقة ملائمة .

وتابع "لقد أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين في الظروف الحالية"، مشيرا إلى أن بلاده لديها الموارد المالية لسداد ديونها السيادية ولا توجد أسباب موضوعية لتخلفها عن السداد.

وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، شدد في وقت سابق اليوم على أن بلاده ستسدد التزاماتها المالية بموجب سندات دولية بالروبل الروسي.

وقال إن "روسيا ستفي بالتزاماتها المالية أمام حاملي السندات الدولية "يوروبوند" باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل ومشابهة للآلية، التي بواسطتها تم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل".

