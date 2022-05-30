اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن خردة فى قليوب

الإثنين، 30 مايو 2022 09:12 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن خردة فى قليوب حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود شب بمخزن خردة بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق محدود داخل مخزن خردة، بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.
 
جرى الدفع بسيارتي إطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية.
 
 

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