وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1349 دبابة و3282 مركبة قتالية مصفحة و643 نظاما مدفعيا و93 نظام دفاع جوي و207 طائرات حربية و174 مروحية و507 طائرات بدون طيار و118 صاروخا (كروز).

وأشارت إلى أن القوات نجحت أيضا في تدمير 205 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق و2258 مركبة وخزان وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 48 وحدة من المعدات الخاصة.

وأضافت هيئة الأركان العامة أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينة زابوريزهزهيا.