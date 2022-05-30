الجمعية الفلكية: عاصفة شهابية متوقعة الليلة ترصد فى سماء مصر والوطن العربى

كتب محمود راغب

تشير النماذج الحاسوبية بأن تجمع نيزكي من المذنب ( 73P/شواسمان - وشمان) قد يقترب بالفعل من الأرض، ففي يوم الجمعة الماضي، التقطت كاميرا تديرها شبكة (ميتيور و فايربول) الإسبانية جزءًا من المذنب تتفكك فوق أوروبا في صورة كرة نارية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن أن تمهد تلك الكرة النارية (شهاب ساطع) لتجمع نيزكي أكبر خلفها إذا كان موجودا فعلا، فقد تتسبب في عاصفة شهابية لزخة شهب (تاو الجاثي)، التي يتوقع أن تكون ذروتها بسماء أمريكا الشمالية ليلة 30 و 31 مايو 2022 وخاصة أن القمر في المحاق ماسيترك السماء مظلمة.

علما بأن هذه مجرد توقعات فقد لا يحدث شيء على الإطلاق ، لكن الأمر يستحق المشاهدة للمتحمسين وبالنسبة للقاطنين في مصر و الوطن العربي يمكنهم محاولة رصد هذه الشهب عند منتصف الليل او قبل ذلك اليوم الإثنين وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء من موقع مظلم بعيدا عن أضواء المدن.

نقطة انطلاقة شهب تاو الجاثي موجودة ظاهريا بالقرب من النجم اللامع السماك الرامح، الذي سيكون باتجاه الأفق الغربي عند منتصف الليل.