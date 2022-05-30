الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد مشروع تعديل بعض شوارع شباس عمير

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 120 الصادر بتاريخ 30 مايو سنة 2022، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باعتماد مشروع تعديل لإدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي بقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير بمركز قلين.



وجاء نص قرار محافظ كفر الشيخ رقم 1922، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/4/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 24/3/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل لإدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي بقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير بمركز قلين، بناءا على المعاملة رقم 1155210047366 بتاريخ 21/11/2021، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.



وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع تعديل لإدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي بقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير بمركز قلين، بناءا على المعاملة رقم 1155210047366 بتاريخ 21/11/2021، بالمركز التكنولوجي بمركز قلين.

كما نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، بنفس العدد ، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باعتماد مشروع تعديل شارع من 4م إلى 6م وإدراج امتداده بعرض 6م، واعتماد مشروع تعديل شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي بقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير بمركز قلين.

وجاء نص قرار محافظ كفر الشيخ رقمي 1924 و1925، على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/4/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 24/3/2022 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل شارع من 4م إلى 6م وإدراج امتداده بعرض 6م، بناءا على المعاملة رقم 1155220050150 بتاريخ 24/1/2021، واعتماد مشروع تعديل شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي بقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير بمركز قلين، بناءا على المعاملة رقم 1155210047877 بتاريخ 2/12/2021، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع تعديل شارع من 4م إلى 6م وإدراج امتداده بعرض 6م، بناءا على المعاملة رقم 1155220050150 بتاريخ 24/1/2021، واعتماد مشروع تعديل شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلي بقرية شباس عمير التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير بمركز قلين، بناءا على المعاملة رقم 1155210047877 بتاريخ 2/12/2021، بالمركز التكنولوجي بمركز قلين.

























