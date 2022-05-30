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"التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع لطرحها بتخفيضات تصل 25%

الإثنين، 30 مايو 2022 12:00 ص
"التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع لطرحها بتخفيضات تصل 25% المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مد شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح منتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 الى 25% .
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين التجارة الداخلية، قال أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه برفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 6 أشهر بتكلفة غير طبيعية، وأتاح حوالى 1.8 مليار دولار قبل أزمة كورونا لهذا الغرض وأن هذا الأمر كان يتطلب توفير سعات تخزينية كبيرة لاستيعاب مضاعفة كميات الاحتياطى من السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائى للمواطن المصرى وتوفير كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة والعادلة.
 
وأضاف وزير التموين، أن الأزمة التى يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، قائلا: " توازى أضعاف ما حدث فى أزمة الطعام عام 2008، خاصة أنه تزامن مع أزمة التضخم المرتبطة بفترة ما بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد، لتأتى الأزمة الروسية لتضاعف الأزمة".

التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

مخزون السلع الغذائية

مقررات السلع الغذائية


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