اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 03:33 ص
أكرم القصاص
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البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

الإثنين، 30 مايو 2022 03:00 ص
البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الأقصى
أ ش أ

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أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفع أعلام إسرائيل في ساحاته الشريفة، مؤكدا أنها خطوات تصعيدية واستفزازية سوف تؤدي لمزيد من الاحتقان وتفاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
 
وقال البرلمان العربي -في بيان له مساء الأحد- إن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتداداً للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.
 
وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، مشدداً على جميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

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