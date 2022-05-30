لفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 2307 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 2730 شخصا، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاوكرانية شهدت مقتل 2171 مدنيا بينما بلغ عدد المصابين 2161 شخصا

ولفت التحديث الاممى الى ان عدد القتلى المدنيين فى الاراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الان 136 شخصا فى الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 569 شخصا .

على صعيد متواصل قال التحديث إن مناطق أوكرانية أخرى - وهى مدينة كييف وشيركاسى وشيرينهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابوريجيا ودينبروبتروفيسك وبولتافا وريفين وفينيتسيا ومنطقة زيتومير - شهدت عدد قتلى من المدنيين بلغ حتى الآن 1767 شخصا فى حين بلغ عدد الجرحى 2096 شخصا.

وأوضح المكتب الاممى ان معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الصاروخية والجوية .