افتتاح دورة اللغة الصينية الأولى بفصل كونفوشيوس بكلية الألسن جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، عن بدء تفعيل العمل في فصل كونفوشيوس، بافتتاح دورة اللغة الصينية الأولى بالفصل، بحضور مديرة فصل كونفوشيوس الصيني، والدكتور يوسف عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والطاقم الإداري بالفصل.

وأوضح عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الدورة مكثفة للمبتدئين مدتها ستة أسابيع، ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد–الثلاثاء–الخميس)، بمقر فصل كونفوشيوس بكلية الألسن جامعة الأقصر (الأقصر - شرق السكة - السواقي - شارع جامع عبد الكريم - بجوار إدارة الأقصر التعليمية).

وكان قد فاز طالب وطالبة من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة الأقصر، في ختام الدورة الحادية والعشرين من المسابقة الدولية جسر اللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية، والتي نظمتها هذا العام جامعة عين شمس، بمشاركة 23 متسابقا يمثلون 18 جامعة مصرية.

وقالت الجامعة، إن الطالب محمود عادل الطالب بالفرقة الثالثة قسم اللغة الصينية بكلية الألسن فاز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وفازت الطالبة يوستينا عدلي الطالبة بالفرقة الرابعة بالمركز المتميز على مستوى الجامعات المصرية، يذكر أن مسابقة جسر اللغة الصينية هى مسابقة يقيمها معهد كونفشيوس للغة الصينية وأصبحت أهم منصة لطلاب الجامعات فى كل بلدان العالم لدراسة اللغة الصينية والتعرف على الصين وإقامة جسر من التواصل الروحى بين شباب الصين وكل شباب العالم.

وفى نفس السياق، تواصل جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية في مدينة طيبة، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية في كليتي العلوم والتربية والمدينة الجامعية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، واستهل رئيس الجامعة جولته التي رافقه فيها الدكتور محمود النوبي مدير مركز ضمان الجودة، والأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة، والفريق الهندسي المسؤول عن الإنشاءات وأعمال التشطيبات النهائية ورفع الكفاءة بالعمارة السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتي وصلت نسب التنفيذ بها حوالي 80٪.



افتتاح دورة اللغة الصينية الأولى بفصل كونفوشيوس بكلية ألسن الأقصر



جانب من افتتاح دورة اللغة الصينية ابكلية ألسن الأقصر



دورة اللغة الصينية الأولى بفصل كونفوشيوس بكلية ألسن الأقصر