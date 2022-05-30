استمرار أزمة الأسعار فى بريطانيا.. وتقرير: الخبز والمكرونة الأكثر تأثرًا

أظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الوطنى فى المملكة المتحدة أن سعر المعكرونة ارتفع بنسبة 50 فى المائة منذ العام الماضى وسط ارتفاع تكاليف البقالة فى السوبر ماركت.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، قيمت النتائج سعر 30 سلعة من مشتريات البقالة بين أبريل 2021 وأبريل 2022. كانت هناك زيادات مختلفة عبر العناصر، حيث أظهرت خمسة منتجات زيادة بنسبة 15% على الأقل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ترك فيه الحصار الروسى لموانئ البحر الأسود 25 مليون طن من الحبوب عالقة فى أوكرانيا، مما يهدد المجاعة فى أفقر البلدان، ولكن مع تداعيات أيضًا على المملكة المتحدة، التى تعتمد على واردات الغذاء.
شهدت المعكرونة أسرع معدل زيادة فى العام حتى أبريل 2022 مع زيادة بنسبة 50 فى المائة وزيادة بمقدار 17 نقطة من حيث القيمة الحقيقية، وفقًا للتقرير فى هذين الشهرين ارتفعت أسعار المعكرونة بنسبة 32%.
وشهدت رقائق البطاطس ثانى أسرع معدل زيادة خلال نفس الفترة، مع زيادة بنسبة 17 فى المائة، كما شهد أحد العناصر الأكثر شيوعًا فى القائمة زيادة فى معدل الأسعار بنسبة 16% وهو الخبز حيث كان للحرب فى أوكرانيا آثار كبيرة على تكلفة الخبز حيث أعاقت الحرب صادرات الحبوب.
قال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين فى احدى الشركات: "ستتعرض الأسرة المتوسطة الآن لزيادة محتملة فى الأسعار تبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا"، وأضاف أن معظم هذا الإنفاق مخصص للضروريات اليومية غير التقديرية والتى "سيكون من الصعب تقليصها مع تقلص الميزانيات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة