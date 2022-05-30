استمرار أزمة الأسعار فى بريطانيا.. وتقرير: الخبز والمكرونة الأكثر تأثرًا

كتبت: نهال أبو السعود

أظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الوطنى فى المملكة المتحدة أن سعر المعكرونة ارتفع بنسبة 50 ‏فى المائة منذ العام الماضى وسط ارتفاع تكاليف البقالة فى السوبر ماركت.‏

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قيمت النتائج سعر 30 سلعة من مشتريات البقالة بين أبريل 2021 وأبريل ‏‏2022. كانت هناك زيادات مختلفة عبر العناصر، حيث أظهرت خمسة منتجات زيادة بنسبة 15% على الأقل.‏

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترك فيه الحصار الروسى لموانئ البحر الأسود 25 مليون طن من الحبوب عالقة ‏فى أوكرانيا، مما يهدد المجاعة فى أفقر البلدان، ولكن مع تداعيات أيضًا على المملكة المتحدة، التى ‏تعتمد على واردات الغذاء.‏

شهدت المعكرونة أسرع معدل زيادة فى العام حتى أبريل 2022 مع زيادة بنسبة 50 فى المائة وزيادة ‏بمقدار 17 نقطة من حيث القيمة الحقيقية، وفقًا للتقرير فى هذين الشهرين ارتفعت أسعار المعكرونة ‏بنسبة 32%.‏

وشهدت رقائق البطاطس ثانى أسرع معدل زيادة خلال نفس الفترة، مع زيادة بنسبة 17 فى المائة، كما ‏شهد أحد العناصر الأكثر شيوعًا فى القائمة زيادة فى معدل الأسعار بنسبة 16% وهو الخبز حيث ‏كان للحرب فى أوكرانيا آثار كبيرة على تكلفة الخبز حيث أعاقت الحرب صادرات الحبوب.‏

قال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين فى احدى الشركات: "ستتعرض الأسرة المتوسطة ‏الآن لزيادة محتملة فى الأسعار تبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا"، وأضاف أن معظم هذا الإنفاق ‏مخصص للضروريات اليومية غير التقديرية والتى "سيكون من الصعب تقليصها مع تقلص الميزانيات".‏