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إعلام القاهرة تكرم الزميل محمد صبحى فى ختام المؤتمر الدولى الـ27

الإثنين، 30 مايو 2022 08:10 م
إعلام القاهرة تكرم الزميل محمد صبحى فى ختام المؤتمر الدولى الـ27 تكريم الزميل محمد صبحى
كتب: محمد الاحمدى

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كرمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى والجامعات بمؤسسة اليوم السابع، وذلك على هامش ختام فعاليات المؤتمر الدولى الـ27 بكلية الإعلام بعنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، خلال يومي 29 و 30 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة فى جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وسلمت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا شهادة التقدير للزميل محمد صبحى .

 

وشارك فى حضور المؤتمر ما يزيد على 100 خبير وأكاديمي وباحث في مجال الإعلام من جهات مختلفة مصرية وعربية ودولية، تقدموا بالعديد من الأبحاث التي جاءت ضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، مؤكدة أهمية الإعلام ودوره الفعال في التنمية وتطوير المجتمعات، والتي تتمثل في إتاحة أكبر قدر من الحقائق والمعلومات الدقيقة.


اعلام القاهرة

اليوم السابع

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة القاهرة


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