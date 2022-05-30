أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 333 صك إطعام بالإدارات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تواصل الإدارات المختلفة عملها فى بيع 333 صكا من صكوك الإطعام، وذلك بإدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.



وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتدادًا لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقًا عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 333 صكا من صكوك الإطعام حتى الآن.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه منذ يوم 13 مارس الماضى نجحت المديرية بإداراتها الـ9 التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام للجميع، وجاءت بالمركز الأول إدارة أوقاف البياضية قامت ببيع 58 صكا، والمركز الثانى إدارة أوقاف النمسا بـ55 صكا، والمركز الثالث إدارة بندر الأقصر بـ53 صكا، والمركز الرابع إدارة أوقاف إسنا بـ50 صكا، والمركز الخامس إدارة أوقاف أصفون بـ36 صكا، المركز السادس إدارة أوقاف أرمنت بـ31 صكا، والمركز السابع إدارة أوقاف الطود بـ21 صكا، والمركز الثامن إدارة أوقاف الزينية بـ15 صكا، والمركز التاسع إدارة أوقاف حاجر كومير بـ10 صكوك، والمركز العاشر إدارة أوقاف القرنة ببيع 4 صكوك إطعام.



وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على ما سبق فيكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الإطعام حتى الآن 333 صكا، قائلًا: "هنا نود أن نثمن هذا الأمر داعين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد الطيب ونتمنى التوفيق لباقى العاملين بالمديرية المكلفين بهذا الأمر".

