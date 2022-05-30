أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يبذل جهودا علمية لمواجهة التحديات الفكرية

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، بمكتبه، اليوم، وفدًا من جامعة السلطان شريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي، برئاسة حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس الجامعة، وحاج حنبلي بن حاج اوانج جايلي، نائب رئيس الجامعة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناي في الكثير من المجالات والتي منها: التبادل العلمي والثقافي، وتحقيق التعاون التام في بعض البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك من مجالات التعاون المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي.

في بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون العلمي المشترك، ومؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب، هي رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

كما قدّم الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أم من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم.

من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف، وأن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك في المجالات المعرفية والثقافية، ونشر رسالة الأزهر.