اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 09:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن في مصر اليوم.. الكيلو بالمزرعة من31 إلى 32 جنيها

الإثنين، 30 مايو 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن في مصر اليوم.. الكيلو بالمزرعة من31 إلى 32 جنيها دواجن ارشيف
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسعار الدواجن في مصر، اليوم الاثنين 30-5-2022 استقرارا ملحوظا في الأسواق بالتعاملات اليومية  وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 32 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

وبلغ سعر البيع للمستهلك سعر تراوح بين 38 جنيها إلي 40 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرار ملحوظ لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخري، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.


أسعار الدواجن

سعر الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم


الموضوعات المتعلقة

عمار يا سيناء.. أهالى قرية السكاسكة يحولون تلالها الرملية لمروج خضراء..بالجهود الذاتية يستصلحون الأرض البور ويحفرون الآبار..يزرعون وينتجون الزيتون والبطيخ والكنتالوب والخضروات.. ويهتمون بتربية الدواجن والأغنام

الأحد، 29 مايو 2022 02:30 م

أسعار الدواجن في مصر اليوم.. استقرار ملحوظ بعد تراجعات كبيرة

الأحد، 29 مايو 2022 07:00 ص

أسعار الدواجن فى مصر اليوم تسجل 40 جنيها للكيلو بالأسواق

السبت، 28 مايو 2022 07:00 ص

رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: مشروع البتلو ساهم فى زيادة إنتاج اللحوم

السبت، 28 مايو 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة