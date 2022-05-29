أسعار الدواجن في مصر اليوم.. استقرار ملحوظ بعد تراجعات كبيرة

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن في مصر، استقرارا ملحوظا في الأسواق بتعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 32 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

وبلغ سعر البيع للمستهلك سعر تراوح بين 38 جنيها إلي 40 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرار ملحوظ لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخري، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.