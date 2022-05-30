أحد أقارب قتيل العياط يكشف الكواليس الكاملة وأسباب الجريمة

كشف أحد أفراد عائلة مسن تم العثور عليه مقتولا بإحدى قرى العياط فى الجيزة، كواليس الحادث، فذكر أن المجنى عليه "ع.م" فى العقد السادس من العمر، مزارع، لديه بيت صغير عشوائى بقطعة أرض زراعية ملكه، على أطراف القرية، وبه حظيرة ماشية.

أضاف أن المجنى عليه اعتاد التوجه إلى المنزل لحراسة الماشية، والمبيت بالمنزل، خشية تعرضها للسرقة، خاصة أن تلك المنطقة بعيدة عن القرية، وفوجئ أفراد العائلة أن نجل القتيل يخبرهم بعثوره على والده مقتولا بالمنزل.

وأكمل حديثه قائلا إنه توجه وعدد آخر من أفراد العائلة على مسرح الجريمة، وعثروا على جثة المجنى عليها ملقاة أرضا بإحدى غرف المنزل غارقا فى دمائه، وبجواره فأس ملطخة بالدماء، وأشار إلى أن المحير فى الأمر، أن الماشية لم تتعرض للسرقة، وهو ما يشكل لغزا، خاصة أن المجنى عليه كان يتمتع بسمعة طيبة، ولا توجد له أى عداوات، ومعروف فى القرية بحسن سلوكه.

وقال أنه فوء اكتشاف الجريمة، تم إبلاغ مركز شرطة العياط، ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبدأ رجال المباحث فى تكثيف التحريات، ومناظرة جثة الضحية، ومعاينة مسرح الجريمة، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، تم نقلها إلى مشرحة زينهم.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ابن المجنى عليه "مسن"، تم العثور على جثته مقتولا داخل مخزن ملكه فى إحدى قرى العياط، وذكر أن والده كان بقطعة الأرض الزراعية الخاصة به، وشعر بالقلق تجاهه، نتيجة عدم عودته إلى المنزل فى موعده المعتاد، فتوجه إلى الأرض الزراعية وبحث عنه، حتى عثر عليه غارقا فى دمائه، بمخزن فى الأرض خاص بالماشية، وبجواره فأس ملطخة بالدماء، تعرض للضرب بها على رأسه.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهم، من خلال فحص عددا من المشتبه بهم، خاصة من السابق اتهامهم فى قضايا سرقة، والمسجلين خطر.

وأنهى مجهول حياة مسن، بضربه بفأس على رأسه، داخل مخزن خاص بحظيرة ماشية ملكه، بإحدى قرى العياط، وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بخزن فى إحدى القرى، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، فى العقد السادس من عمره، مصاب بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه تم قتله داخل مخزن ملكه خاص بحظيرة ماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وهوية الجانى، وباشرت النيابة التحقيق.