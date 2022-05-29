68 ألفا و660 متقدما.. إعلان قرعة الحج السياحي (فيديو)

كتب محمد أسعد

أعلنت اللجنة العليا للحج قرعة الحج السياحي إلكترونيًا بحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار وأعضاء لجنة تيسير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار.

وتقدم للحج السياحي 68 ألفا و660 متقدما بينهم 9345 متقدما للحج السياحي مستوى 5 نجوم، بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمستوى الاقتصادي 59315 .

فيما سجلت 1700 شركة لتنظيم رحلات الحج، بينها 1685 شركة قامت بإدراج طلبات على البوابة الموحدة للحج، بواقع ٣٢٨ إجمالي عدد الشركات التي أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و١٣٥٧ إجمالي عدد الشركات التي أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي.

وكانت وزارة السياحة والآثار استحدثت خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، و يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد إعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.