234 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة الطور بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على 16 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء هانى رضا رئيس مدينة طور سيناء بمكتب المحافظ بمدينة طور سيناء.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، ان التصديق على التصالح جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة طور سيناء 234 حالة فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما اعلنت محافظة جنوب سيناء ، انه تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ وذلك فى إطار الاستعداد لاستضافة المدينه لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، و تشمل الأعمال توسعة وتطوير الطرق وإنشاء كباري بالمدينة، وأعمال التجميل والزراعة والتشجير، وأعمال التطوير بمنطقة الرويسات .