مشروعات سياحية وخدمية جديدة ترى النور قريبا فى جنوب سيناء.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة جنوب سيناء للإعلان عن افتتاح مشروعات سياحية وخدمية جديدة على أرضها خلال الفترة المقبلة فى مدن شرم الشيخ ودهب، ضمن سلسلة مشروعات منوعة تشهدها كافة مناطق ومدن وقرى سيناء جنوبا وشمالا.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تجرى الأعمال الإنشائية لمستشفى دهب المركزى بتكلفة 560 مليون جنيه تشمل كافة التخصصات الطبية بإجمالي عدد أسرة 100 سرير، 3 غرف لإقامة الأطباء بأقسام العمليات المركزية، قسم الولادة، قسم الطوارئ، 5 غرف عمليات، 10 غرف عيادات، 36 غرفة إقامة مرضي.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه مقررا الانتهاء منها وافتتاحها مارس 2023، لافتا أنه يعتبر صرحاً طبياً ضخماً يتحقق على أرض جنوب سيناء لخدمة أهالي مدينة دهب وزوارها.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن من المشروعات السياحية العملاقة فى مدينة دهب الممشى السياحى الذى يجرى العمل فى آخر مراحله بتكلفة 38 مليون جنيه، ومقررا افتتاحه أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابع أنه تم البدء في إحلال وتجديد مسجد الهدى بمدينة دهب وتوسعة الطريق الرئيسي بطول 5 كم 3 حارات مرورية في الاتجاهين بعرض 25 مترا، وإقامة مشروعات تجارية وسياحية بالمنطقة لفتح فرص عمل للشباب وتحويلها لمزار سياحياً هاماً ضمن أعمال تطوير المدينة وافتتاحه مارس 2023 خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي، كما تم فى مدينة دهب إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 15 ألف م3 / يوم، وأنه يجرى العمل فى مشروع دهب سكوير، ومقررا الانتهاء منه نهاية أكتوبر 2022 استعداداً لزيارة وفود قمة تغير المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف أنه جارى تطهير ونظافة نقطة مشاهدة الطيور فى شرم الشيخ وهى المحطة القائمة والانتهاء من المرحلة الثانية من التوسعات وتقع بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، ويجرى العمل بمشروع الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ بملحقاتها وتشمل هايد بارك مركز تسوق عالمي ومجمع البنوك، وتحتوي الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية.

وأشار المحافظ، إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار، ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر من العام الجاري، كما تشهد مدينة الشيخ أعمال التجميل والتشجير وإنشاء شبكة الري بطريق الملك سلمان بطول 9 كم وعرض حوالي 50 مترا.



انشاء حديقة شرم الشيخ



انشاء مستشفى دهب



طبيعة المكان



محافظ جنوب سيناء يتفقد العمل



محافظ جنوب سيناء يتفقد الموقع



مراحل العمل فى تطوير المدينة



مشروعات مدينة دهب



من اعمال التجميل



من الموقع