ولي عهد البحرين: آفاق التعاون مع البرازيل تشهد جهودا لتنميتها

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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن آفاق التعاون المشترك بين البحرين والبرازيل تشهد مواصلة الجهود لتنميتها على المستويات كافة، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما، مشيرا إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعايةٍ واهتمام من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الأحد، الفريق أول بحري فلافيو روشا السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث نقل روشا إلى ملك البحرين وولي عهده تحيات وتقدير الرئيس البرازيلي، كما حمله الأمير سلمان بن حمد نقل تحيات الملك حمد إلى الرئيس جايير بولسونارو، وتمنياته للبرازيل بمزيدٍ من التطور والازدهار، مثمنًا حرص الرئيس البرازيلي على تطوير مختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين بلوغًا للأهداف المنشودة.



ونوّه الأمير سلمان بن حمد بمسار العلاقات الواعدة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، والتي عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة، لافتًا إلى أهمية الدفع بسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة؛ بما يسهم في رفد مختلف القطاعات الحيوية ويصب في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.



ومن جهته، أعرب الفريق أول بحري فلافيو روشا عن خالص الشكر والتقدير لولي العهد البحريني على ما يبديه من حرصٍ واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البحرين والبرازيل، متمنيًا للمملكة المزيد من النماء والتقدم.



جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.