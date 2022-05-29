وكيل تموين الدقهلية: مد فترة تسجيل خطوط المحمول لتخفيف الزحام على المواطنين

الدقهلية فريق المحافظات

قال السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لـ"اليوم السابع"، إن ما يتم من إلزام الحكومة للمواطن بشأن إثبات رقم الهاتف المحمول الخاص به لبطاقة التموين، ما هى إلا إجراءات اتخذتها الدولة المصرية لتتمكن من وصول الدعم لمستحقيه فقط وعدم التلاعب وربط البيانات الخاصة بكل مواطن ببعضها البعض، جاء ذلك ردا على ما أثير حول زحام المواطنين علي شركات المحمول لشراء بطاقات جديدة وتسجيلها بأسمائهم لتعديل بياناتهم علي بطاقات التموين الخاصة بهم.

وأضاف أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أعطي توجيهاته بمد فترة ربط رقم هاتف المحمول ببيانات صاحب البطاقة التموينية إلي" 30 يونيو" القادم لتخفيف الضغط والزحام عن المواطنين، مكملا أن الهدف الرئيسي من ذلك هو ربط البيانات وقطع الطريق عن المتلاعبين ووصول الدعم لمستحقيه.

وتابع "وكيل وزارة التموين" بالدقهلية، أن من ضمن التحديثات التي أضافتها وزارة التموين هي المنصة الرقمية والتي تمكن المواطن من تسجيل بياناته بطريقة سهلة وبسيطة بدون تعب ومشقة وذلك في ظل تطور الدولة المصرية وتوجيهات القيادة الحكيمة متمثلة في سيادة رئيس الجمهورية بالتحول نحو التطور التكنولوجي والرقمنة.