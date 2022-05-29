"تموين الدقهلية": توريد 40 ألف طن قمح زيادة عن كل عام

الدقهلية فريق المحافظات

استقبلت مديرية التموين بالدقهلية، كمية كبيرة من الذهب الأصفر "القمح" عبر منافذها بزيادة سنوية حتي الآن 40 ألف طن عن كل عام.

وصرح وكيل وزارة التموين بالدقهلية المهندس السيد محمد دايرة، بأن بشائر الخير مازالت تتدفق وبدأنا في استقبال كميات كبيرة من المزارعين وذلك بعد اهتمام الدولة بالمزارع وتهيئة الأجواء المناسبة له فيما يخص سعر شراء الدولة للقمح.

وأضاف وكيل الوزارة كنا نستهدف كل عام 200 ألف طن من الذهب الأصفر القمح من داخل محافظة الدقهلية ولكن بفضل الله حتي الآن إستقبلت منافذنا وعددهم 36 منفذ لإستقبال المحصول ومنع التكدس وتخفيف الزحام علي المنافذ حيث إستقبلنا حتي الآن 250 ألف طن من محصول القمح بزيادة 40 ألف طن عن العام الماضي ومازال التدفق الخير مستر حتي الآن، مضيفا الاهتمام بالفلاح وتثبيت سعر شراء المحصول جعل من المزارع العودة مره أخري لزراعة محصول القمح والذي تعتمد علية الدولة المصرية في ظل تحملها للتكاليف الباهظة التي يستهلكها المواطن من رغيف الخبز المدعم.

يذكر أن الدولة المصرية حققت زيادة كبيرة في موسم حصاد القمح بعد زيادة الرقعة الخضراء واستصلاح الدولة لملايين الأفدنة حتي تكون الدولة المصرية قادرة علي مواجهة التحديات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها علي جميع دول العالم كل ذلك وأكثر من تحديات تواجهها الدولة المصرية الحديثة في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى.